19.12.2025 16:17:41
Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich
DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,4 auf minus 14,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird im Januar veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 10:17 ET (15:17 GMT)

