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22.04.2026 16:24:41
Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich
DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im April eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 4,2 auf minus 20,6 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 17,1 prognostiziert. Der Wert für März wurde auf minus 16,4 von minus 16,3 Punkte korrigiert. Für die EU-27 ging der Wert um 4,0 Punkte zurück auf minus 19,4. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für April wird in der kommenden Woche veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)
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