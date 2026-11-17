MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung im bayerischen Handwerk ist verhalten. "Der allgemeine Stimmungsaufschwung in der Wirtschaft ist im Handwerk noch nicht angekommen", sagt Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl. "Das Handwerk wartet weiter auf die Trendwende."

In diese Richtung deutet auch die aktuelle Konjunkturumfrage des Handwerkstags: Im dritten Quartal beurteilten 81 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend. Das ist 1 Prozentpunkt weniger als vor einem Jahr. Auch die durchschnittliche Betriebsauslastung ging um 1 Prozentpunkt zurück und liegt nun nur noch bei 78 Prozent.

"Die Nachfrage sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Auftraggebern bleibt verhalten", sagt Peteranderl. "Trotz reduzierter Beschäftigungskapazitäten gelingt es vielen Betrieben aktuell nicht, ihre personellen Ressourcen vollständig auszulasten." Aktuell schätzt das Handwerk die Zahl der dort Beschäftigten auf 1.089.500. Das sind 1,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Weniger Aufträge und höhere Preise im Einkauf

Knapp ein Drittel der Betriebe verzeichnete zudem einen Rückgang bei den Auftragseingängen. Der durchschnittliche Auftragsbestand sank leicht auf 8,5 Wochen und damit etwas niedriger als zuletzt.

Sorgen macht Peteranderl zudem die Entwicklung der Preise. 62 Prozent der Betriebe berichten von gestiegenen Einkaufspreisen. "Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg von 22 Prozentpunkten und zeigt, unter welchem Kostendruck die Handwerksbetriebe im Freistaat stehen."

Alles in allem geht der Handwerkstag davon aus, dass die Betriebe in den ersten neun Monaten des Jahres rund 115 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Das sei nominal zwar ein Anstieg um 1,5 Prozent - preisbereinigt aber ein Minus von 1,5 Prozent.

Aussichten schwächer

Auch die Hoffnung auf Besserung gibt leicht nach: Der Anteil der Betriebe, die bis Jahresende mit einer besseren oder gleichbleibenden Geschäftslage rechnen, sank im Jahresvergleich um 1 Punkt auf 78 Prozent.

"Wir brauchen einen echten strukturpolitischen Aufbruch und Reformen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken", fordert Peteranderl. "Unternehmen und Verbraucher müssen entlastet werden, um Investitionen und Binnenkonsum anzukurbeln." Dazu gehören zum Beispiel "die Stromsteuersenkung für alle, der konsequente Ausgleich der kalten Progression und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags"./DP/zb