Stimmung im Wohnungsbau auf Rekordtief - "Nirgendwo Hoffnungsschimmer"

Berlin (Reuters) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau ist angesichts fehlender Aufträge und zunehmender Stornierungen so schlecht wie noch nie.

Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im Februar auf das Rekordtief von minus 61,9 Punkten, nach minus 60,7 im Januar, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Mehr als jede zweite Baufirma sei mit der aktuellen Geschäftslage unzufrieden. Auch die Erwartungen für die kommenden Monate steckten im Keller fest. "Der Wohnungsbau sieht derzeit nirgendwo einen Hoffnungsschimmer", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Weiterhin werden Aufträge storniert. Gleichzeitig sind die Baugenehmigungen für Wohnungen im Sinkflug."

Die Branche befürchtet, dass der Tiefpunkt damit noch nicht erreicht ist. "Wir sehen bedauerlicherweise noch nicht die Talsohle", sagte der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Dirk Salewski. "Noch geht es weiter bergab." Ohne neue Förderungen werde der Wohnungsbau nicht auf die Füße kommen.

Im Februar berichteten 56,1 Prozent der Betriebe von einem Auftragsmangel, nach 52,5 Prozent im Januar. Auch bei den Stornierungen gab es wieder einen Anstieg, wenn auch nur einen leichten: 17,7 Prozent berichteten von abgesagten Projekten, nach 17,4 Prozent im Vormonat. Deshalb muss den Angaben zufolge vielerorts schon seit einiger Zeit die Bauaktivität heruntergefahren werden. "Einige Unternehmen versuchen, mit Preissenkungen der Auftragsschwäche zumindest etwas entgegenzusetzen", sagte Wohlrabe.

PESSIMISTISCHER AUSBLICK

Auch der Tiefbau - zu dem beispielsweise der staatlich dominierte Straßenbau zählt - befindet sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wenn auch nicht so stark wie der Hochbau, wie die Ifo-Forscher herausfanden. Die Urteile zur aktuellen Lage sind leicht im Plus. Gegenwärtig berichten dort 23,5 Prozent der Unternehmen von Auftragsmangel. "Der Ausblick auf die kommenden Monate ist jedoch auch sehr pessimistisch", so die Forscher.

Kräftig gestiegene Zinsen, mit denen die Europäische Zentralbank (EZB) die hohe Inflation bekämpfen will, machen insbesondere dem Wohnungsbau zu schaffen. Dadurch werden viele Projekte für Bauherren unrentabel. Das ist nach Einschätzung vieler Experten ein soziales Problem, da bezahlbarer Wohnraum vor allem in den Städten auf Jahre hinaus Mangelware bleiben dürfte. Dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) zufolge fehlen in Deutschland bereits in diesem Jahr mehr als 600.000 Wohnungen.

