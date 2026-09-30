Stimmung in Chinas Industrie verbessert sich

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe Chinas signalisiert wieder eine Belebung der Geschäftsaktivitäten. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im September im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 50,1 Punkte zu, wie das Nationale Statistikamt des Landes am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Indikator wieder leicht über der Schwelle von 50 Punkten, ab der eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten signalisiert wird. Das Ergebnis traf auch die durchschnittliche Erwartung von Experten.

Der Konjunkturindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe in Bau und Dienstleistungen schaffte entgegen den Erwartungen von Experten mit einem Anstieg um 1,2 Punkte auf 50,2 Zähler den Sprung zurück in den Expansionsbereich.

Die Zahlen wurden wenige Stunden nach der Bekanntgabe weiterer staatlicher Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur veröffentlicht. So hatten Regierungsbehörden nach Börsenschluss am Dienstag Hypothekenzuschüsse angekündigt. Zudem weitet die Zentralbank die Unterstützung für bestimmte Branchen aus./mis/nas/stk