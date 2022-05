Stimmung in Frankreichs Wirtschaft unverändert - Industrie schwächelt

Paris (Reuters) - Die Stimmung der französischen Wirtschaft hält sich trotz hoher Inflation und Ukraine-Krieg im Mai unverändert.

Das Barometer für das Geschäftsklima - von Industrie über Bau und Dienstleistern bis hin zum Handel - verharrte auf dem April-Wert von 106 Punkten, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Der Index liegt damit weiter über dem langjährigen Durchschnitt von 100 Zählern. Das Barometer allein für die Industrie sank - etwas stärker als von Ökonomen erwartet - von 108 Zählern auf 106 Punkte. Bei den Dienstleistern und im Einzelhandel ging es bergauf, am Bau hingegen etwas bergab.

Der Einkaufsmanagerindex für die französische Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 0,5 auf 57,1 Punkte, wie S&P Global zu seiner monatlichen Unternehmens-Umfrage mitteilte. Das Barometer bleibt damit aber immer noch weit über der Marke von 50 Zählern, aber der es Wachstum signalisiert.

In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung der Unternehmen im Mai den zweiten Monat in Folge. "Die deutsche Wirtschaft erweist sich trotz Inflationssorgen, Materialengpässen und Krieg in der Ukraine als robust", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, am Montag zum Ifo-Geschäftsklimaindex. Anzeichen für eine Rezession sehe er derzeit nicht.