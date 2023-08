Stimmung in Frankreichs Wirtschaft verschlechtert sich - Industrie schwächelt

Paris (Reuters) - Die Stimmung der französischen Wirtschaft hat sich im August leicht eingetrübt.

Das Barometer für das Geschäftsklima - von Industrie über Bau und Dienstleistern bis hin zum Handel - sank auf 99 Punkte, nach 100 Zählern im Juli, wie das nationale Statistikamt Insee am Donnerstag mitteilte. Der Index rutschte damit unter seinen langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten. Das Barometer allein für die Industrie sank - stärker als von Ökonomen erwartet - von 101 Zählern auf 96 Punkte. Bei den Dienstleistern und im Einzelhandel ging es etwas bergab, am Bau hingegen etwas bergauf.

In Deutschland werden Zahlen zu Stimmung und Lage in der Wirtschaft am Freitag veröffentlicht. Für das Barometer des Ifo-Instituts zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften erwarten Fachleute den vierten Rückgang in Folge - und zwar auf 86,7 Punkte von 87,3 Zählern im Juli.

