Stimmung in Japans Großindustrie verschlechtert sich weiter

TOKIO (dpa-AFX) - Die Stimmung in der japanischen Großindustrie hat sich im vierten Quartal weiter eingetrübt. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der japanischen Notenbank hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum Dezember auf plus 7 nach plus 8 Punkten drei Monate zuvor. Das ist bereits der vierte Rückgang nacheinander.

Hintergrund für die getrübten Aussichten in der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sind der andauernde Kostendruck sowie ein erwarteter Rückgang der globalen Nachfrage. Ein positiver Index bedeutet aber, dass die Optimisten weiter in der Mehrheit sind.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor des Landes hellte sich in der Zeit von Oktober bis Dezember unterdessen auf, da die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Konsum nachließen. So verbesserte sich der Index für die großen nicht produzierenden Firmen von 14 auf 19, wie die Umfrage der Bank of Japan (BoJ) weiter zeigt.

In den kommenden Monaten dürfte der Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen voraussichtlich weiter leicht auf plus 6 sinken. Und auch die Stimmung im Dienstleistungssektor wird sich nach Einschätzung der befragten Unternehmen wegen des andauernden Inflationsdrucks und der globalen Wachstumssorgen wieder eintrüben. Der entsprechende Index dürfte sich demnach auf 11 verschlechtern./ln/DP/zb