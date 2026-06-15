UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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15.06.2026 10:59:00
Stimmung nach Delle wegen Iran-Krieg wieder etwas verbessert
Im zweiten Quartal dürfte die österreichische Wirtschaft stagnieren, aber im zweiten Halbjahr sei ein moderates Wachstum möglich. Für das Gesamtjahr erwarten die Bank-Ökonomen unverändert ein Plus von 0,8 Prozent. Aber die Arbeitslosenquote dürfte auf 7,5 Prozent, die Inflation auf 3,4 Prozent steigen. Auch rechnen sie mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im September.
Stimmung in der Wirtschaft schlecht
Trotz Aufwärtstendenzen in den letzten drei Monaten liegt das Stimmungsbild in der Industrie wegen Kostenbelastung durch die hohen Energiepreise sowie die starke Lohndynamik der Vorjahre weiter deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Sorgen erhöhten sich im Bau, aber auch im Transport- und Lagerwesen sowie im Gast- und Beherbergungsgewerbe und in den Reisebüros.
"Die Stimmung lag in allen Sektoren der heimischen Wirtschaft zur Mitte des zweiten Quartals 2026 im pessimistischen Bereich - im Dienstleistungssektor und am Bau noch weiter unter dem langjährigen Durchschnitt als im Vormonat", fasst Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer zusammen.
tsk/hel
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
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