Stinger Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stinger Resources hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Stinger Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at