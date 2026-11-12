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12.11.2026 06:31:28
Stingray Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Stingray Group ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stingray Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 171,4 Millionen CAD gegenüber 113,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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