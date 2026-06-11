Stingray Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stingray Group hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,95 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,55 Prozent auf 137,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,420 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 471,57 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 386,89 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at