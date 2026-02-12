Stingray Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stingray Group hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,11 CAD gegenüber 0,230 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 124,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at