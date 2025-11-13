Stingray Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stingray Group hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,17 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stingray Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stingray Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,3 Millionen CAD im Vergleich zu 93,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at