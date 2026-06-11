Stingray Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stingray Group hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stingray Group ein EPS von 0,110 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Stingray Group mit einem Umsatz von insgesamt 137,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 43,55 Prozent gesteigert.

Stingray Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,420 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Stingray Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 471,57 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 386,89 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at