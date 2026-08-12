Stingray Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stingray Group hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,10 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stingray Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,22 Prozent auf 158,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at