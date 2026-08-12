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12.08.2026 06:31:29
Stingray Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Stingray Group präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 95,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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