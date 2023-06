Stingray Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stingray Group präsentierte in der am 07.06.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS wurden 0,210 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stingray Group 0,170 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stingray Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 72,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,790 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stingray Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,790 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,62 Prozent auf 323,94 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 282,63 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,762 CAD sowie einem Umsatz in Höhe von 322,45 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at