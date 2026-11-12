Stingray Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stingray Group hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stingray Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 171,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 113,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at