Stingray Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stingray Group präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stingray Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124,8 Millionen CAD im Vergleich zu 108,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at