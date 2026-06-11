Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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11.06.2026 16:10:56
Stitch Fix, Intel, KLA And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday
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09.06.26
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