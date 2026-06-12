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12.06.2026 06:31:29
Stitch Fix A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Stitch Fix A veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Stitch Fix A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 340,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 325,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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