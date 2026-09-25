Stitch Fix A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stitch Fix A hat am 23.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stitch Fix A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 324,4 Millionen USD im Vergleich zu 311,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Stitch Fix A 1,27 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at