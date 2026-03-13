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13.03.2026 06:31:28
Stitch Fix A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Stitch Fix A hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stitch Fix A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 341,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 312,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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