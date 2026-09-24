Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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24.09.2026 05:12:21
Stitch Fix Inc. Q4 Loss Declines
(RTTNews) - Stitch Fix Inc. (SFIX) reported Loss for fourth quarter of -$2.06 million
The company's bottom line totaled -$2.06 million, or -$0.02 per share. This compares with -$8.58 million, or -$0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $324.42 million from $311.23 million last year.
Stitch Fix Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$2.06 Mln. vs. -$8.58 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $324.42 Mln vs. $311.23 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 323 M To $ 328 M
Fiscal Year 2027: Net Revenue $1.310 billion - $1.360 billion
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