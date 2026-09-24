Stitch Fix Inc. Q4 Loss Declines

(RTTNews) - Stitch Fix Inc. (SFIX) reported Loss for fourth quarter of -$2.06 million

The company's bottom line totaled -$2.06 million, or -$0.02 per share. This compares with -$8.58 million, or -$0.07 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.2% to $324.42 million from $311.23 million last year.

Stitch Fix Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$2.06 Mln. vs. -$8.58 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $324.42 Mln vs. $311.23 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 323 M To $ 328 M

Fiscal Year 2027: Net Revenue $1.310 billion - $1.360 billion