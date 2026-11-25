StKonstantin and Elena stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,51 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat StKonstantin and Elena 12,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at