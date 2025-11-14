STL Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

STL Global stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte STL Global -0,080 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STL Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 228,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at