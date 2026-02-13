STL Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

STL Global hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,17 Prozent zurück. Hier wurden 297,5 Millionen INR gegenüber 350,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at