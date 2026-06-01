STL Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

STL Global präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei STL Global ein EPS von -0,150 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 206,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 24,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 274,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,080 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,240 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,88 Prozent auf 1,02 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte STL Global 1,10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at