STL Networks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

STL Networks hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,460 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,27 Prozent auf 1,76 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte STL Networks 1,90 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at