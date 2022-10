STMicro-Aktie fällt dennoch: EU erlaubt italienische Unterstützung für STMicroelectronics-Werk

Die Europäische Kommission hat eine Tranche der italienischen Nach-Corona-Hilfsgelder, die STMicroelectronics beim Bau eines Halbleiterwerks in Italien mit 292,5 Millionen Euro unterstützen, durchgewinkt.

Die Anlage von STMicroelectronics soll sich auf Siliziumkarbid-Wafer konzentrieren, die als Grundlage für Mikrochips dienen, welche in Elektrofahrzeugen, Schnellladestationen und dergleichen verwendet werden. Die für den Wettbewerb zuständige Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte, die genehmigte italienische Maßnahme werde die europäische Halbleiterlieferkette stärken.

Die Aktie von STMicro zeigt sich am Mittwoch an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,12 Prozent schwächer bei 34,435 Euro.

Von Cecilia Butini

BRÜSSEL (Dow Jones)