STMicro-Aktie: Infineon-Rivale steigert Umsatz in Q4 leicht und erleidet Gewinnrückgang

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2025 präsentiert.

Das vierte Quartal ist für STMicroelectronics mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Der Chipriese meldete am Donnerstag ein EPS in Höhe von 0,11 Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 0,37 Dollar je Aktie erzielt worden war.

Der Umsatz von STMicro im jüngsten Jahresviertel betrug 3,329 Milliarden Dollar. Die Analystenschätzungen, die sich auf 3,28 Milliarden Dollar belaufen hatten, wurden somit übertroffen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Infineon-Konkurrent noch 3,321 Milliarden Euro umgesetzt.

Im Gesamtjahr 2025 verzeichnete STMicro einen Gewinn von 166 Millionen Dollar. Der Umsatz des Halbleiterspezialisten lag im Gesamtjahr bei 11,80 Milliarden Dollar.

STMicro-Titel steigt an der Euronext in Paris zeitweise um 2,483 Prozent auf 25,59 Euro.

