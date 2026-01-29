STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
|Bücher geöffnet
|
29.01.2026 09:23:59
STMicro-Aktie: Infineon-Rivale steigert Umsatz in Q4 leicht und erleidet Gewinnrückgang
Das vierte Quartal ist für STMicroelectronics mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Der Chipriese meldete am Donnerstag ein EPS in Höhe von 0,11 Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 0,37 Dollar je Aktie erzielt worden war.
Der Umsatz von STMicro im jüngsten Jahresviertel betrug 3,329 Milliarden Dollar. Die Analystenschätzungen, die sich auf 3,28 Milliarden Dollar belaufen hatten, wurden somit übertroffen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Infineon-Konkurrent noch 3,321 Milliarden Euro umgesetzt.
Im Gesamtjahr 2025 verzeichnete STMicro einen Gewinn von 166 Millionen Dollar. Der Umsatz des Halbleiterspezialisten lag im Gesamtjahr bei 11,80 Milliarden Dollar.
STMicro-Titel steigt an der Euronext in Paris zeitweise um 2,483 Prozent auf 25,59 Euro.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
28.01.26
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net)
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)