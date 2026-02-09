Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

Strategische Partnerschaft 09.02.2026 11:41:00

STMicro-Aktie legt kräftig zu: Milliarden-Auftrag von Amazon

STMicro-Aktie legt kräftig zu: Milliarden-Auftrag von Amazon

Der Tech- und Handelsriese Amazon und der Chiphersteller STMicroelectronics bauen ihre strategische Partnerschaft mit einer milliardenschweren Bestellung aus.

STMicro wird in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für Amazons Cloudgeschäft AWS liefern, wie der Chiphersteller am Montag in Genf mitteilte. Damit sichert sich Amazon wichtige Bauteile für seine Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz (KI). Für das laufende Jahr hatte Amazon erst in der vergangenen Woche Investitionen von etwa 200 Milliarden US-Dollar (170 Mrd Euro) angekündigt, der Großteil davon soll in KI-Infrastruktur fließen.

Im Zuge des Deals gab STMicro Optionsscheine für den Kauf von bis zu 24,8 Millionen Aktien an AWS aus. Diese seien in verschiedenen Tranchen an die Bezahlung für STMicro-Produkte geknüpft, hieß es weiter. AWS könne die Optionsscheine in einer oder mehreren Transaktionen im Laufe von sieben Jahren für 28,38 Dollar pro Stück ausüben. Das wäre dann eine Summe von insgesamt gut 700 Millionen Dollar. Zum Vergleich: STMicro ist an der Börse aktuell umgerechnet 28,6 Milliarden Dollar wert.

Die STMicro-Aktie zieht am Montagvormittag zeitweise um 7,05 Prozent auf 26,65 Euro an. Die Amazon-Aktie gibt derweil im vorbörslichen NASDAQ-Handel 0,25 Prozent auf 209,80 US-Dollar nach. Der Chiphersteller beliefert neben Amazon unter anderem auch den Elektroautobauer Tesla und den iPhone-Konzern Apple.

Ende Januar hatte STMicro einen überraschend starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Neben dem florierenden Geschäft mit Chips für Rechenzentren zeige auch die Nachfrage im Geschäft mit Unterhaltungselektronik Anzeichen einer Erholung, hatte es geheißen.

/niw/lew/mis

GENF/SEATTLE (dpa-AFX)

STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
06.02.26 Amazon Buy UBS AG
06.02.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
Amazon 177,06 -0,68%

Amazon 177,06 -0,68% Amazon

