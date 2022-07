STMicro-Aktie mit Richtungswechsel: STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen neues Halbleiterwerk in Frankreich bauen

Die Chip-Riesen STMicroelectronics und GlobalFoundries wollen rund 5,7 Milliarden Euro in ein neues Halbleiterwerk in Frankreich investieren.

Die zusätzlichen Kapazitäten sollen zur Belieferung von Kunden in Europa und weltweit dienen, teilten STMicroelectronics und GlobalFoundries am Montag anlässlich einer Messe für ausländische Investoren in Frankreich mit.

"Dies ist die größte industrielle Investition abseits des Atomsektors in den vergangenen Jahrzehnten", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Mit dem neuen Werk in der Nähe von Grenoble würden rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen. Der französische Staat fördert die Ansiedlung.

Das neue Werk solle bis 2026 seine volle Kapazität erreichen und einen wichtigen Beitrag leisten zu den Zielen des European Chips Act, dazu gehört, dass Europa bis 2030 ein Fünftel der weltweiten Halbleiterproduktion abdeckt.

Für die Papiere von STMicroelectronics ging es am Dienstag an der EURONEXT in Paris zunächst abwärts. Inzwischen haben sie jedoch die Richtung gewechselt und steigen zeitweise um 0,57 Prozent auf 30,925 Euro.

/evs/DP/men

PARIS (dpa-AFX)