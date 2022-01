STMicro erwartet Umsatzsprung im neuen Jahr

Die Erlöse sollen auf 14,8 bis 15,3 Milliarden US-Dollar (bis zu 13,6 Mrd Euro) steigen, wie der Wettbewerber des DAX -Konzerns Infineon am Donnerstag in Genf bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2021 mitteilte. Das ist selbst am unteren Ende der Spanne mehr als Analysten im Mittel auf dem Zettel haben und entspräche im besten Fall einem Plus von knapp einem Fünftel.

Um mit der starken Nachfrage mithalten zu können, investiert STMicroelectronics - wie die Wettbewerber auch - kräftig in die Herstellungskapazitäten. Insgesamt will das Unternehmen 2022 rund 3,4 bis 3,6 Milliarden Dollar in den Produktionsausbau sowie strategische Initiativen stecken.

Wie bereits bekannt, stiegen die Erlöse 2021 um rund ein Viertel auf knapp 12,8 Milliarden US-Dollar (11,3 Mrd Euro). Die Bruttomarge lag dabei bei 41,7 Prozent, der Bruttogewinn damit bei 5,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 2 Milliarden Dollar fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor.

