STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt

Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt - und diese fallen anders aus als zuletzt erwartet.

STMicroelectronics steigert den Umsatz im zweiten Quartal kräftig zweistellig

Gewinn dreht von einem Verlust im Vorjahresquartal deutlich ins Plus

Für das dritte Quartal stellt der Chipkonzern weiteres Wachstum in Aussicht

STMicroelectronics-Aktie bricht ein

Eine enttäuschende Umsatzprognose von STMicroelectronics für das laufende Quartal hat den Kurs der Aktie am Donnerstag auf steile Talfahrt geschickt. An der Pariser Börse Euronext sackte der STMicro-Kurs um bis zu 17 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai ab. Im Tief von 48,545 testeten die Anteilsscheine die 100-Tage-Linie, einen Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend. Im Juni waren die Aktien noch auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen. Später notieren die Titel an der Euronext in Paris immer noch 14,94 Prozent tiefer bei 49,57 Euro.

Das traf am Morgen im frühen Handel auch andere Halbleiter- und Sensorenhersteller wie BE Semiconductor (-3,75 Prozent auf 238,80 Euro), Infineon (-4,10 Prozent auf 66,94 Euro) und Melexis (-3,17 Prozent auf 71,75 Euro), deren Kurse deutlich nachgaben.

Die Franzosen erwarten im dritten Quartal einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liege bei knapp 3,8 Milliarden Dollar, schrieb Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies.

Möglicherweise fahre die Fertigung des iPhone 18 nicht so schnell hoch wie angenommen. Auch das implizite Umsatzziel für das Gesamtjahr bleibe hinter seiner Schätzung zurück. Der Experte fand jedoch überwiegend lobende Worte für die Geschäftszahlen von STMicro.

Umsatz und Gewinn steigen - verfehlen jedoch die Erwartungen

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung von STMicroelectronics hervorgeht, kletterte der Umsatz im zweiten Quartal auf 3,49 Milliarden US-Dollar und damit um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Vergleich: 17 Analysten hatten im Schnitt einen Umsatz von 3,00 Milliarden Euro (rund 3,51 Milliarden US-Dollar) für das vergangene Quartal erwartet.

Die Bruttomarge stieg auf 34,8 Prozent, nach 33,5 Prozent ein Jahr zuvor. Aus einem operativen Verlust von 133 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal wurde ein operatives Ergebnis von 187 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 222 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,24 US-Dollar je verwässerter Aktie, nach einem Nettoverlust von 97 Millionen US-Dollar beziehungsweise minus 0,11 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sonderposten weist der Konzern ein Ergebnis von 0,31 US-Dollar je Aktie aus. Beim Gewinn je Aktie lag der Durchschnitt von 15 Analystenschätzungen bei 0,229 Euro (rund 0,27 US-Dollar).

Konzernchef sieht Rückenwind aus dem Rechenzentrumsgeschäft

Konzernchef Jean-Marc Chery erklärte laut der Mitteilung, die Umsätze des zweiten Quartals hätten den Mittelwert der eigenen Prognose übertroffen, getragen von höheren Erlösen im Bereich Consumer Electronics, Communication und Personal Electronics sowie im Bereich Automobilelektronik. Zudem sei die Nachfrage im Quartal weiter gestiegen, mit kräftigen Auftragseingängen in allen Endmärkten und ersten Anzeichen für knappe Lieferkapazitäten bei einzelnen Produktkategorien. Besonders das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren rückt in den Fokus: Der Konzern rechnet für das laufende Jahr mit Umsätzen im Rechenzentrumsgeschäft von mehr als einer Milliarde US-Dollar und, sofern sich die aktuelle Dynamik fortsetzt, mit deutlich mehr als zwei Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr.

Der anhaltende Ausbau der KI-Infrastruktur treibt die Nachfrage nach verschiedensten Chip-Typen für Rechenzentren an. STMicro (STMicroelectronics) hob die Erwartungen für den KI-Umsatz daher erneut leicht an - auf über eine Milliarde Dollar in diesem Jahr und "deutlich über 2 Milliarden US-Dollar" im Jahr 2027. Zuvor hatte STMicro seine Prognosen für das Geschäft bereits zweimal nach oben geschraubt und rechnete zuletzt 2026 mit einem Umsatz von 1 Milliarde Dollar und einer Verdopplung bis 2027.

Der Boom bei Rechenzentren hat STMicro - einem Zulieferer von Tesla und Apple - zu einer Wende geführt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren mit einer schwachen Nachfrage in der Automobil- und Konsumgüterbranche zu kämpfen, da die Kunden zunächst ihre Lagerbestände abbauten, die sie während der Engpässe im Zuge der Covid-19-Pandemie angehäuft hatten.

Ausblick auf das dritte Quartal

Für das dritte Quartal 2026 rechnet STMicroelectronics im Mittel mit einem Umsatz von 3,70 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 6 Prozent gegenüber dem abgelaufenen Quartal entspräche, sowie mit einer Bruttomarge von etwa 37,0 Prozent. Für das vierte Quartal stellt der Konzern laut Mitteilung einen weiteren Wachstumsschub in Aussicht, mit Erlösen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.

STMicroelectronics-Aktie taumelt: Was das für Anleger bedeutet

Die Quartalszahlen zeigen, dass STMicroelectronics operativ wieder auf Wachstumskurs ist und die Erholung im Chipgeschäft an Fahrt gewinnt. Dennoch bleibt die Aktie kurzfristig unter Druck, da die Erwartungen der Anleger höher lagen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob der Konzern die angekündigte Wachstumsdynamik - insbesondere im Bereich KI-Rechenzentren - bestätigen kann.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

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