STMicroelectronics-Aktie steigt: Umsatz über Erwartungen, Gewinn bleibt dahinter zurück

Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. So fiel das Ergebnis aus.

Im dritten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von STMicroelectronics positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,31 US-Dollar nach 0,26 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinn je Aktie im Vorfeld auf 0,385 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im XETRA-Handel reagiert die STMicroelectronics-Aktie mit kleinen Gewinnen von zeitweise 0,23 Prozent auf 43,47 Euro auf die Zahlen.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at