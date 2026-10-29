STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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29.10.2026 10:45:00
STMicroelectronics-Aktie steigt: Umsatz über Erwartungen, Gewinn bleibt dahinter zurück
Im dritten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von STMicroelectronics positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,31 US-Dollar nach 0,26 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinn je Aktie im Vorfeld auf 0,385 US-Dollar geschätzt.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.
Im XETRA-Handel reagiert die STMicroelectronics-Aktie mit kleinen Gewinnen von zeitweise 0,23 Prozent auf 43,47 Euro auf die Zahlen.
Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at
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