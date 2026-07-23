STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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23.07.2026 19:02:57
STMicroelectronics Stock Sinks 18%: Weak Sales Outlook Drowns Out AI Growth Story
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Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
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23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
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23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
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23.07.26
|AKTIE IM FOKUS: STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen (dpa-AFX)
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23.07.26