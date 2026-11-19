Das Management um Vorstandschef Rainer Hüttenberger behält deshalb seine Ergebnisprognose für das Jahr trotz moderat verbesserter Umsatzaussichten bei. An der Börse belasteten die Nachrichten am Donnerstag die Aktie.

Das im SDAX notierte Papier rutschte zeitweise um fast drei Prozent ab, konnte bis zum späten Vormittag den Verlust aber auf 1,16 Prozent bei 102,00 Euro reduzieren. Damit setzt die Aktie den Rückschlag vom noch Anfang November erreichten Zwischenhoch bei mehr als 109 Euro weiter fort. Für STO-Anleger war das Jahr generell eher schwach: Seit Jahresbeginn hat der Kurs mehr als 16 Prozent nachgegeben, und vom Jahreshoch im März ist das Papier sogar um rund ein Drittel zurückgefallen.

Wie das Unternehmen in Stühlingen mitteilte, soll 2026 der Erlös nun auf etwas mehr als die bisher prognostizierten 1,62 Milliarden Euro steigen. Als operatives Ergebnis (Ebit) werde aber weiterhin 56 bis 76 Millionen Euro angepeilt - nach 64,4 Millionen ein Jahr zuvor. Dabei bleibe der Jahresausblick mit erhöhten Unsicherheiten wegen Wetter und Geopolitik behaftet, hieß es.

Das trübe Wetter, schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und steigende Kosten hatten die Entwicklung bei STO in diesem Jahr bisher gehemmt. Per Ende September liege das Konzernergebnis zwar über dem Vorjahr, bleibe aber weiterhin deutlich unter dem Niveau früherer Jahre. Zudem habe sich die Gewinndynamik im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 zuletzt verlangsamt.

Höhere Beschaffungspreise sowie gestiegene Energie-, Treibstoff- und Frachtkosten infolge des Iran-Kriegs lasteten auf der Profitabilität des Farbenproduzenten. Erschwerend hinzu kamen die wegen Tariferhöhungen und Kurzarbeit gestiegenen Personalkosten. Preiserhöhungen hätten hier nur zum Teil für Entlastung sorgen können, da sie den Angaben zufolge sich insbesondere im Projektgeschäft nur mit Zeitverzögerung durchsetzen lassen.

Immerhin konnte das Unternehmen in den ersten neun Monaten seinen Umsatz im Jahresvergleich um gut vier Prozent auf 1,27 Milliarden Euro steigern, damit habe der Erlös leicht über den Erwartungen gelegen. Während sich der deutsche Markt erholt habe, seien jedoch in wichtigen Auslandsmärkten zuletzt erhebliche Rückgänge verzeichnet worden, hieß es.

Unter dem Vorjahr sei vor allem das Geschäft in Frankreich geblieben, auch in Skandinavien blieb STO teilweise im Rückstand. Einen Umsatzschwund verzeichnete der Konzern ebenso in der Region Amerika, Asien, Pazifik - dort habe der guten Entwicklung in den USA und Mexiko das verminderte Volumen der kanadischen Skyrise Prefab Building Solutions gegenübergestanden, deren Geschäftsbetrieb schrittweise eingestellt werde. Auch China habe sich schwach gezeigt.

/tav/mis

STÜHLINGEN (dpa-AFX)