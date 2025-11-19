STO Aktie
WKN: 727413 / ISIN: DE0007274136
|Zahlen präsentiert
|
19.11.2025 13:33:00
STO-Aktie reagiert nicht: Umsatzrückgang setzt sich fort - Einsparungen stabilisieren Ergebnis
Dennoch gelang es STO SECo dank Einsparungen, den Gewinnrückstand des ersten Halbjahres aufzuholen: Per Ende September habe das Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresniveau gelegen, hieß es. Konkrete Gewinnkennziffern nennt das Unternehmen dann erst wieder mit den Jahreszahlen.
Das Management bestätigte seine Ziele für 2025, verwies aber erneut auf erhebliche Unsicherheiten wegen der globalen Rahmenbedingungen. Zudem hätten die Wetterbedingungen üblicherweise einen großen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Sto in den letzten Wochen eines Jahres.
Demnach soll der Konzernumsatz 1,57 Milliarden Euro erreichen nach 1,61 Milliarden 2024. Vorsteuerergebnis soll bei 50 bis 70 Millionen Euro liegen. Damit ist sowohl ein Rückgang als auch ein Anstieg drin.
Die STO-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise unverändert bei 114 Euro.
STÜHLINGEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu STO SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
10:00
|EQS-News: Group-wide turnover at Sto SE & Co. KGaA in the first nine months of 2025 down 1.5 % on the previous year (EQS Group)
|
10:00
|EQS-News: Umsatz der Sto SE & Co. KGaA in den ersten neun Monaten 2025 konzernweit 1,5 % unter Vorjahr (EQS Group)
|
10.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)