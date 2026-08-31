STO Aktie
WKN: 727413 / ISIN: DE0007274136
|Zahlenvorlage
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31.08.2026 11:16:00
STO überzeugt Anleger mit starken Halbjahreszahlen und bestätigter Prognose - Aktie fester
Der Umsatz stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Stühlingen mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro zu. Die Prognose für 2026 bestätigte STO.
Via XETRA legt die STO-Aktie am Montag zeitweise um 4,21 Prozent auf 99,00 Euro zu.
/err/stk
STÜHLINGEN (dpa-AFX)
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