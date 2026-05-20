HOPE Aktie

HOPE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006

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20.05.2026 06:00:41

Stock investors are high on hope and low on cash

There is plenty of opportunity for minor and major snafus given the S&P 500’s reliance on AI-driven companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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