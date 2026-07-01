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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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01.07.2026 19:25:00
Stock-market bulls need Kevin Warsh on their side to keep winning, says Wall Street veteran Bob Doll
The “high-risk” bull market in stocks needs Federal Reserve Chair Kevin Warsh on its side, according to Bob Doll, CEO at Crossmark Global Investments.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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