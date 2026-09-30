Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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30.09.2026 19:03:01
Stock Market Indexes Rally on Inflation Data, Though the Dow Sat It Out
Inflation came in cooler than expected on Wednesday morning, which is exactly the news this market has been awaiting for weeks. Then six stocks drove the entire rally, leaving the rest of the market standing still.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.1% as of 12:05 p.m. ET and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.6%. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) sat exactly flat. The Dow's 30 components split 15 up and 15 down, continuing the balanced-flatness theme.
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