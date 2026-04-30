ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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01.05.2026 00:11:09
Stock Market Investors are not Buying What the ServiceNow Management Team is Selling
The management team is trying to convince investors that AI is a tailwind to its business. *Stock prices used were the afternoon prices of April 28, 2026. The video was published on April 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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