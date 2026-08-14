Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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14.08.2026 18:15:37
Stock Market Midday, Aug. 14: Stocks Wobble on Falling Consumer Confidence, Reddit Jumps 14%
As of 11:39 AM ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has fallen 0.21% to 7,782.65, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is down 0.50% to 26,664.30 as investors balance recent record highs against soft retail data. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) has slipped 0.19% to 53,735.56.Gold is up 1.26% to $4,351.26 and the 10-Year Treasury yield is trading up 0.05% to 4.69%. Energy, real estate, and basic materials lead the sector gainers, as technology and healthcare stocks fall. Reddit jumped 14% this morning after news that the social media platform will join the S&P 500. Valneva surged 22% following yesterday's earnings and news that European regulators validated its Lyme disease vaccine application. Semiconductor shares like Micron Technology are gaining on AI optimism. T-Mobile US slipped on a brokerage downgrade that cited revenue risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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