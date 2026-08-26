NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 18:27:43
Stock Market Midday, Aug. 26: Markets Muted as Investors Await Nvidia Earnings
As of 11:47 AM ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is up 0.01% to 7,678, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has fallen 0.12% to 26,117, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is trading 0.18% lower at 53,480 as traders react to sticky inflation data.Gold is down 0.61% to $4,608.72, while the 10-Year Treasury yield gained 0.017 to 4.67%. Energy and industrial stocks lead the sector gainers, and basic materials and healthcare trail.Meta Platforms whipsawed this morning following a $17 billion legal settlement. The stock initially popped before paring gains as markets digested the news. Abercrombie & Fitch soared an eye-watering 40% after beating earnings estimates and raising its full-year guidance. Meanwhile, Alibaba Group Holding erased some losses after plunging on news of a $10 billion share placement to fund artificial intelligence (AI) development.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:53
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|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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22:34
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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22:34
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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20:04
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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20:04
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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