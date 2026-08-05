Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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05.08.2026 18:42:11
Stock Market Midday, Aug. 5: Eli Lilly Pops and AMD Drops in Mixed Morning Markets
As of 11:50 AM ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up 0.80% to 54,521, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has climbed 0.03% to 7,738, putting both in record-high territory. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.26% to 26,517.Gold prices surged 3.60% to $4,242.40, and the 10-Year Treasury yield has inched up 0.02 to 4.64% this morning. Healthcare, basic materials, and tech stocks are up, while industrials, energy, and utility stocks saw the biggest declines.Eli Lilly shares climbed on upbeat guidance from the pharmaceutical giant. Advanced Micro Devices stock fell over 6% despite an earnings beat, as investor concern over its high capital expenditure weighed on valuations. Space Exploration Technologies tumbled almost 9% this morning following its first public earnings report yesterday, and Uber Technologies dropped following disappointing quarterly results. Shopify soared 17% on robust earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|414,70
|-2,85%
|Eli Lilly
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