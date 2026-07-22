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ISIN: PLCOMES00020
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22.07.2026 18:19:14
Stock Market Midday, July 22: Markets Brace for Alphabet Earnings as Hyperscaler's AI Debt Comes Into Focus
As of 11:31 AM ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up 0.24% to 52,351.14, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has gained 0.07% to 7,514.29, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has slipped 0.15% to 25,798.97 as tech stocks come under pressure.Gold prices have climbed 1.98% to $4,154.42 as of 11:39 AM ET, while the 10-Year Treasury yield is trading up 0.02% at 4.65%. Utilities and energy stocks are leading sector gains, while technology and communication services are falling. The Magnificent Seven are in focus this morning, with quarterly results due from Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) and Tesla (NASDAQ:TSLA) after the bell. Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), and Meta Platforms (NASDAQ:META) all dropped in early trading. Super Micro Computer (NASDAQ:SMCIP) soared over 24% after the company said it expects its 2026 gross margins to double. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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