Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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27.07.2026 18:17:57
Stock Market Midday, July 27: Dow Edges Higher as Nvidia Drop Weighs on Nasdaq
As of 11:38 AM ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up 0.13% to 52,017.19, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is down 0.33% to 7,387.76, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has slipped 0.44% to 24,840.43 as tech pressure offsets optimism from cooling geopolitical tensions.Gold is up 0.45% to $4,074.30, and the 10-Year Treasury yield is down 0.03% to 4.65%. Communications and consumer defensive stocks are this morning’s top-performing sectors while technology and energy sectors are in the red. RTX Corp climbed 2.61% to $218.28 on strong Q2 earnings. SAP surged 7.4% to $171.79, extending last week’s gains after the software company beat earnings expectations. Conversely, Nvidia is trading lower amid concerns about Chinese competition. Reddit is up 6.7% to 171.79 on optimism about its upcoming earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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